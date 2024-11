Videoclipul a fost distribuit de câteva dintre cele mai influente conturi de Twitter specializate în relatarea evenimentelor de pe frontul din Ucraina. Sursa pare să fie un cont de Telegram care a publicat inițial imagini cu soldații nord-coreeni antrenându-se într-un poligon din Rusia. Clipul este însoțit de mesajul: „Conservă de carne de la Kim. În Donețk. Carne de câine? Urmăritorii din Coreea de Sud au afirmat că este carne de câine."

Un utilizator de Twitter din Coreea de Sud a menționat că, de fapt, pe cutii este inscripționat „carne de câine". Termenii folosiți includ 누렁이, care înseamnă câine galben (o rasă coreeană), și 개고기, care se traduce prin carne de câine.

Russian soldier shares a review of North Korean stew received from comrades in the DPRK.



He doesn't know what kind of meat it is. pic.twitter.com/pY7CVo3DlT