Rănit și cu capul bandajat, soldatul nord coreean care a reușit să supraviețuiască a oferit o mărturie șocantă despre modul în care comandanții ruși interacționează cu soldații nord-coreeni.

Igor Sușko, un critic al lui Putin stabilit în Occident, a distribuit pe Twitter un videoclip cu soldatul rănit, care vorbește în coreeană și povestește despre coșmarul îndurat. Se pare că bărbatul este unul dintre primii soldați nord-coreeni implicați în conflictul cu Ucraina.

„Eram 40, dar au murit toți, mai puțin eu. Nu mai am nimic de pierdut. Câinii de ruși ne-au aruncat la atac. Inamicul ne-a lovit cu drone și artilerie. Baba Yaga (n.red. un tip de dronă ucraineană) este un demon venit din iad. Prietenii mei, Hyok-cheol și Kyung-hwan, au murit instant. Capul lui Hyok-cheol a fost smuls. Eu m-am ascuns sub cadavrele lor. Rușii ne-au promis că vom construi fortificații și că vom sta de pază, dar ne-au trimis la atac în regiunea Kursk” relatează soldatul nord-coreean.

Soldatul rănit aruncă toată vina pe Vladimir Putin pentru tot ce a pățit unitatea lui.

„L-a păcălit pe Marele Lider, pe Kim Jong-un cu fața luminoasă. A fost un malaxor. Bunicul mi-a povestit de război, dar acest război este iad.

Rușii nu ne-au dat nimic, ne-au aruncat la atac. Comandantul rus mi-a spus că mi-am trădat țara pentru că nu am murit în luptă. Ne-au tratat de parcă eram bețișoare de unică folosință” a mai spus bărbatul de pe patul de spital, cu bandaje pe față.

Russia: North Korean soldier who survived the assault he was sent on by the Russian fascists against Ukrainians in Kursk region.

Lone survivor out of 40 North Koreans.

Open video for English subtitles. https://t.co/qRVCO4Mhep pic.twitter.com/FhGBTcdMxm