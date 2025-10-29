Imaginile surprinse de către un călător aflat în autobuz, care a dorit să atragă atenția asupra pericolului la care au fost expuși toți pasagerii.

„Conducea autobuzul plin de oameni și, în tot acest timp, se juca pe telefon. Nu este posibil așa ceva! În astfel de condiții, se poate întâmpla oricând o tragedie. Am mers cinci stații și nu s-a oprit din joc”, a declarat unul dintre martori, vizibil indignat.

Incidentul, filmat pe linia 220, în zona Luica

Potrivit celor care au asistat la scenă, incidentul s-a petrecut pe linia 220, în zona Luica, din sectorul 4 al Capitalei. În înregistrare se poate observa cum șoferul manevrează volanul cu o mână, în timp ce, cu cealaltă, urmărește jocul de noroc pe ecranul telefonului mobil.

Pasagerii s-au arătat șocați de lipsa de responsabilitate a conducătorului auto, mai ales în condițiile în care acesta transporta zeci de persoane în orele de vârf ale dimineții.

STB, așteptată să ia măsuri

Călătorii care au surprins imaginile speră ca Societatea de Transport București să reacționeze rapid și să dispună sancțiuni împotriva șoferului. Ei avertizează că asemenea comportamente pun în pericol nu doar viața pasagerilor, ci și siguranța celorlalți participanți la trafic.

Incidentul a stârnit numeroase reacții în mediul online, unde internauții cer o verificare riguroasă a personalului STB și sancțiuni exemplare pentru conducătorii auto care își pun pasagerii în pericol.