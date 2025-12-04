Incidentul s-a petrecut în municipiul Comrat, unde angajatul Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) a oprit o mașină condusă de o femeie. Bărbatul din vehicul, care filma totul, a insistat să discute în rusă și a cerut un traducător, amenințând că va posta clipul pe Facebook.
,,Pentru că în Republica Moldova, limba de stat este limba română. Dumneavoastră nu aveți nicio tangență să discutați cu mine, doamna este la volan. I-au fost solicitate actele, i-au fost aduse la cunoștință (...)”, a replicat ferm polițistul.
Jurnalistul Mihail Sirkeli a dezvăluit că bărbatul este un fost șef al Direcției SIS din Găgăuzia și apropiat al Irinei Vlah, liderul prorosului partid Inima Moldovei. Mai mult, din CV-ul său reiese că nu doar cunoaște româna, ci a și predat-o.
Video-ul a devenit viral pe rețelele sociale, stârnind dezbateri aprinse despre utilizarea limbii de stat în zonele cu minorități.