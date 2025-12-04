Incidentul s-a petrecut în municipiul Comrat, unde angajatul Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) a oprit o mașină condusă de o femeie. Bărbatul din vehicul, care filma totul, a insistat să discute în rusă și a cerut un traducător, amenințând că va posta clipul pe Facebook.​

,,Pentru că în Republica Moldova, limba de stat este limba română. Dumneavoastră nu aveți nicio tangență să discutați cu mine, doamna este la volan. I-au fost solicitate actele, i-au fost aduse la cunoștință (...)”, a replicat ferm polițistul.

Jurnalistul Mihail Sirkeli a dezvăluit că bărbatul este un fost șef al Direcției SIS din Găgăuzia și apropiat al Irinei Vlah, liderul prorosului partid Inima Moldovei. Mai mult, din CV-ul său reiese că nu doar cunoaște româna, ci a și predat-o.​

Video-ul a devenit viral pe rețelele sociale, stârnind dezbateri aprinse despre utilizarea limbii de stat în zonele cu minorități.