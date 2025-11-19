Orașul de sub Tâmpa ocupă locul 40 la nivel mondial, cu un Scor de Siguranță de 74.8, depășind numeroase destinații celebre și consolidându-și statutul de metropolă europeană de top.

Cum se compară Brașovul cu alte orașe

Rezultatul obținut plasează Brașovul foarte aproape de Helsinki, Finlanda, care are un scor de 75.1, și îl aduce la nivelul unor capitale importante din Europa. În același timp, orașul românesc se situează peste multe alte destinații internaționale recunoscute, confirmând reputația sa de loc sigur pentru locuitori și turiști.

Clasamentul este dominat de orașe din Emiratele Arabe Unite – Abu Dhabi, Dubai și Ajman – precum și de metropole elvețiene ca Berna și Zürich, renumite pentru standardele extrem de ridicate de siguranță.

Cum se calculează indicele de siguranță

Indicele de Siguranță (Safety Index Score) este invers proporțional cu indicele de criminalitate. Cu cât scorul este mai mare, cu atât orașul este considerat mai sigur. RankingRoyals ia în calcul mai mulți factori: ratele criminalității, percepția locuitorilor asupra siguranței, dar și riscurile personale.

Astfel, includerea Brașovului în top 40 reflectă nu doar statistici favorabile, ci și percepția pozitivă a comunității asupra calității vieții și a mediului urban.

