Într-o intervenție la Realitatea Plus, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, Anca Alexandrescu, a tras un semnal de alarmă: România se află, potrivit unor avertismente publice, în fața unei crize economice și financiare de proporții, cu riscul de a nu-și putea onora obligațiile salariale și de pensii în ultimele luni ale anului. În ciuda măsurilor de austeritate și a pachetelor suplimentare anunțate, lipsa fondurilor este dublată de date privind direcționarea unor sume uriașe către Moldova și Ucraina, estimate la zeci de miliarde de euro în ultimii ani. Situația este agravată de creșterea rapidă a datoriei externe și de alocările insuficiente pentru plata dobânzilor, ceea ce alimentează temerile că România ar putea ajunge în incapacitate de plată, sub presiunea instituțiilor financiare internaționale.