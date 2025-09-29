Societatea fusese anterior restricţionată, însă doar temporar, pentru o durată de trei luni, începând cu 1 iulie 2025, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii ASF.

Măsura de restricţionare temporară fusese adoptată de autoritatea de supraveghere din Bulgaria, în calitate de autoritate competentă de origine, avînd în vedere că societatea era activă pe piaţa din România în regim de liberă prestare a serviciilor (Freedom of Services – FoS).

Pe durata suspendării temporare, ASF a iniţiat şi derulat, împreună cu autoritatea de supraveghere din Bulgaria şi cu Autoritatea Europeană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA), un control comun aprofundat privind activitatea societăţii DallBogg pe piaţa din România. Concluziile acestui control, corelate cu analiza conduitei societăţii pe parcursul anului 2025, au fundamentat decizia ASF de interzicere a subscrierii de noi contracte de asigurare începând cu 1 octombrie 2025.

Societatea DallBogg Life and Health AD are în continuare obligaţia de a respecta dispoziţiile legale aplicabile privind protecţia interesului general („general good provisions”), conform cadrului normativ european şi naţional.

Prin această decizie, ASF reafirmă angajamentul său de a veghea la buna funcţionare a pieţei asigurărilor din România şi la protejarea drepturilor consumatorilor de servicii financiare.

În luna iunie 2025 ASF anunţa că activitatea de emitere a poliţelor de asigurare, inclusive RCA, a companiei bulgare DallBogg, urmează să fie suspendată temporar începând cu data de 1 iulie 2025. Decizia a fost luată de autoritatea de supraveghere din Bulgaria şi a avut efecte directe nu doar asupra României, ci şi asupra altor state europene cum ar fi: Polonia, Grecia, Italia, Spania, unde compania desfăşoară operaţiuni pe baza paşaportului european.