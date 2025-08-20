Anterior, la finalul anului trecut, Consiliul autorizase tranzacția prin care Delhaize „The Lion” Nederland B.V. (Mega Image) a preluat Profi Rom Food S.R.L., impunând condiții legate atât de relațiile cu furnizorii, cât și de funcționarea pieței locale de retail de produse de consum curent, preponderent alimentare. Pentru a evita reducerea opțiunilor pentru consumatori, Mega Image a acceptat cesionarea a 87 de magazine din 44 de localități unde activitățile celor două companii se suprapuneau.

Detaliile tranzacției și rolul Annabella

Propunerea Mega Image, prezentată autorității de concurență, prevede ca Annabella SRL să preia toate activele și personalul necesare pentru menținerea viabilității și competitivității magazinelor. Acestea includ spațiul comercial, echipamentele, personalul, stocurile, clientela și vadul comercial.

”Prin această achiziție, Annabella va intra pe piețe unde nu a fost prezentă până acum, precum Cluj, Bihor, Timiș, Bacău, Vrancea sau Constanța, devenind un nou concurent pe piaţa de retail. Ca urmare, noi ne-am dat acordul de principiu, urmând ca aprobarea finală să se facă prin autorizarea tranzacției”, a precizat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Până la finalizarea tranzacției, magazinele vor continua să funcționeze sub mărcile Profi și Mega Image, iar estimările indică finalizarea transferului până la sfârșitul anului 2025.

Annabella, jucător cu capital românesc

Annabella este un retailer cu capital integral românesc, operând în prezent 118 magazine în județele Argeș, Brașov, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Olt și Vâlcea. De asemenea, Annabella este singurul lanț românesc care a ajuns la o rețea de peste 100 de supermarketuri în România, fiind deținut de soții Dan-Constantin Mutu și Dorina Mutu.

Dintre cele 87 de magazine care urmează să fie cedate, 82 sunt în prezent operate de Profi, iar cinci de Mega Image.

Extindere în sectorul imobiliar comercial

Pe lângă retail, Grupul Annabella și-a extins recent activitatea în sectorul imobiliar comercial, dezvoltând două parcuri de retail: unul de 4.000 de metri pătrați în Horezu (Vâlcea) și un altul de circa 7.000 de metri pătrați în Râmnicu Vâlcea, inaugurat după o investiție de 5 milioane de euro.

Rețeaua Annabella a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri de 683,1 milioane de lei (137,3 milioane euro), marcând o creștere de 13% comparativ cu anul anterior. Această evoluție evidențiază consolidarea poziției Annabella pe piața de retail și extinderea rapidă în noi regiuni din România.

