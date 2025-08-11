La 80 de ani de la primul atac atomic din istorie, lumea se confruntă cu cea mai mare amenințare din ultimele decenii. Aproape 100 de milioane de oameni ar putea muri în doar câteva ore, atrag atenția speciliștii.

În ultimele luni, amenințările nucleare au venit inclusiv pe fondul războiului din Ucraina, în disputele dintre Moscova și Washington. Experții atrag atenția că o singură bombă nucleară modernă, detonată deasupra unui oraș mare, ar putea ucide instantaneu milioane de oameni.

Potrivit unei simulări a Universității Princeton, peste 91 de milioane de oameni ar putea fi uciși sau răniți în doar trei ore de la un atac nuclear.

În acest context, marile puteri ale lumii au început să își îmbunătățească armele nucleare. În ultimele luni, Statele Unite au lovit instalațiile nucleare iraniene cu bombele sale convenționale puternice, în încercarea de a opri programul nuclear al Teheranului.

De asemenea, China, India sau Coreea de Nord își măresc rapid arsenalele, potrivit presei internaționale.

Peste 110.000 de oameni au murit pe loc în urma bombardamentelor de la Hiroshima și Nagasaki din 1945, iar alte sute de mii și-au pierdut viața ulterior din cauza radiațiilor. Astăzi, arsenalul nuclear mondial numără peste 12.000 de focoase, multe de zeci de ori mai puternice decât cele folosite în al Doilea Război Mondial.

