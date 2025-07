Totodata Rusia a epuizat, conform acelorasi surse militare occidentale si armamentul din perioada sovietica, de care dispune in cantitati uriase, peste 800.000 de tone si care a fost reconditionat in mai multe baze. De acum se vorbeste despre o noua etapa in acest razboi, in care Rusia va scoate tehnica moderna, rachete hipersonice, bombardiere supersonice, tancuri dotate cu rachete cu raza medie, drone kamikaze etc. Deja au aparut pe cerul Ucrainei celebrele "lebede albe", bombardiere Tu-160 supersonice. Acest armament e imposibil de oprit fara tehnologia NATO. Practic, daca Rusia incepe sa-l foloseasca pe scara larga NATO va fi obligat sa-l contracareze prin proxy-ul ucrainean, dar asta va insemna atragerea occidentului intr-un razboi direct. Acelasi Lavrov a spus ca Rusia este pregatita sa se lupte cu tot occidentul la un loc.

Motiv pentru care SUA a fost fortata sa reactioneze. In acest moment, doar SUA, Rusia, China si Japonia detin arme tectonice, sau seismice, capabile sa produca miscari tectonice de amploare. Practic, acestea - simplist vorbind - induc de la distanta prin diverse procedee frecvente egale cu frecventele generate natural in faliile tectonice, eliberand brusc aceasta energie, cele doua frecvente, cea telurica si cea artificiala ajungand la rezonanta, generand o amplitudine uriasa a undei. Japonia are acest tip de tehnologie doar pentru a controla anumite descarcari slabe din placile tectonice pentru a preintampina cutremure de mare magnitudine. China poate genera cutremure doar pe o raza scurta in Oceanul Pacific, nicidecum in Kamcheatka, iar Rusia, care poate dezvolta transmisii de energie la distante mari nu ar fi avut niciun interes sa-si declanseze un cutremur intr-o baza de submarine nucleare proprie. Asa ca pe lista ramane doar SUA, cu a sa arma denumita oficial HAARP.

Detalii dubioase: Epicentrul cutremurului devastator din Kamceatka, în apropiere de o bază de submarine nucleare rusești

Si acum informatia militara: Viliucinsk este singurul port din estul Rusiei echipat pentru a sprijini desfășurarea și întreținerea submarinelor nucleare din clasa Borei, care sunt înarmate cu rachete balistice intercontinentale RSM-56 Bulava, potrivit Kyiv Post. Aceste submarine reprezintă o componentă cheie a forței de descurajare nucleară maritimă a Rusiei în regiunea Pacificului. Facilitatea include debarcadere în ape adânci, infrastructură de comunicații, echipamente de manipulare a rachetelor și sisteme de asistență specializate necesare pentru operarea flotei strategice de submarine a Rusiei. Se consideră că nicio bază alternativă din partea de est a țării nu are capacități echivalente, scrie ziuanews.

Videoclipurile care circulă pe Telegram în limba rusă arată pagube evidente provocate de tsunami în portul Petropavlovsk-Kamceatski din apropiere, determinându-i pe analiști să sugereze că Viliucinsk, situat mai aproape de epicentru și mai adânc în golf, a suferit probabil un impact egal sau mai mare. Capacitățile nucleare ale Flotei Pacificului sunt considerate esențiale pentru poziția strategică a Moscovei în Asia, în special în contextul tensiunilor geopolitice continue din Indo-Pacific. Perturbările de la Viliucinsk ar putea limita capacitatea Rusiei de a-și proiecta puterea maritimă strategică în regiune.

Extremul Orient al Rusiei, zguduit de replici seismice. Alerte de tsunami continuă în Kamceatka