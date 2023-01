Potrivit poliției franceze, în camion erau ascunse 5,2 tone de tutun contrafăcut. Moldoveanul conducea spre Paris și s-a oprit lângă un oraș din nordul Franței, la trei kilometri de un punct de control vamal, relatează presa franceză, citată de Agora.md.

Agenții de la supravegherea internă din Nogent-sur-Oise au fost alertați și au procedat la verificarea camionului. Moldoveanul le-a spus că transporta o încărcătură de plăci de polistiren. Ofițerii vamali au procedat la o examinare mai amănunțită a încărcăturii, deschizând prelatele de pe partea laterală a camionului. 550 de cutii de tutun de contrabandă au fost descoperite. Bărbatul a fost reținut.

„Nu știam că sunt cutii de țigări. Am fost naiv, am crezut că doar transport polistiren în Spania. Nu am crezut că am transportat bunuri ilegale”, a declarat moldoveanul, fiind citat de presa franceză.