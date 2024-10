Inițial, transmit cei de la CNSAS, pe numele lui Silviu Predoiu a fost emisă în anul 2010 o adeverință care atesta că acesta nu fusese lucrător sau colaborator al Securității.

Cu toate acestea, un document intrat anul acesta în posesia CNSAS arată că, începând cu 1987, Predoiu a fost ofițer în Serviciul de Informații Externe al Securității. A executat misiuni în străinătate, iar din 26 decembrie 1989 a fost trecut în Ministerul Apărării Naționale. Totuși, comunică CNSAS, fiindcă Predoiu nu a încălcat drepturile omului când era în serviciu, nu i se poate atribui calitatea de colaborator al Securității, așa cum apare în lege.

"Noi tot acuzăm serviciile că sunt inactive când nu fac ce am vrea noi și le acuzăm că sunt prea active când fac ce scrie în Constituție", spunea Silviu Predoiu, general (r), fost director interimar SIE.



După Revoluție, Silviu Predoiu a lucrat în continuare cu informații clasificate, iar până în anul 2018 a fost numărul 2 în Serviciul de Informații Externe. Din 2011 este general cu 4 stele și a fost decorat de 3 ori cu Ordinul Național Steaua României. Cu toate acestea, scriu jurnaliștii, Silviu Predoiu nu a menționat în CV că a lucrat la Securitate. Generalul îi contrazice și spune că CV-ul său a fost public pe site-ul SIE timp de 14 ani, iar el a vorbit de mai multe ori despre asta.

"În 87 - 89 am urmat cursul DIE, după aceea am fost la acoperire la GEOMIN și ulterior am fost în centrala SIE, după Revoluție", a declarat acesta.



De asemenea, în biografia sa disponibilă pe internet, Silviu Predoiu spune fără rețineri că a lucrat în contraspionaj extern și că s-a bucurat de fiecare clipă în care a fost spion.