ABC News a informat că au fost raportate decese, citând surse din rândul forțelor de poliție.

Mai multe bărci de salvare au fost fotografiate în jurul orașului Jersey City.

Administrația Federală a Aviației nu a comentat imediat.

„Suna ca un boom sonic, așa că m-am uitat în sus și am văzut literalmente elicopterul despărțindu-se în două, cu rotorul zburând pe cer, mergea atât de repede încât a intrat direct în apă”, a explicat un martor ocular pentru Unilad.

Videoclipurile postate pe rețelele de socializare au arătat aeronava în mare parte scufundată, cu susul în jos în apă.

