Potrivit martorilor, bărbatul ar fi tras-o de mână pe copilă, iar aceasta s-a speriat, lucru care a atras atenţia trecătorilor, dar și a unui poliţişt ce se afla în afara programului de lucru.

”Un poliţist aflat în afara programului de lucru, în timp ce se deplasa pe o stradă din municipiul Buzău, a observat faptul că o minoră s-ar fi smucit din mâna unui adult, manifestând o stare de anxietate. Imediat după aceea, adultul ar fi părăsit zona. (…) Întrucât minora a precizat că nu cunoştea persoana, poliţistul a pornit în urmărirea bărbatului pe care l-a imobilizat şi a solicitat sprijinul colegilor de serviciu pentru a-l prelua”, a transmis IPJ Buzău, într-un comunicat.

În prezent, suspectul se află în custodia poliţiştilor, fiind dus la audieri. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, pentru stabilirea încadrării juridice şi luarea măsurilor legale.

De asemenea, IPJ Buzău au precizat că părinţii fetei au fost anunţaţi imediat, iar minora se află în afara oricărui pericol.