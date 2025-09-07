Tânără din Baia Mare, răpită de pe stradă de doi indivizi care voiau să o exploateze sexual. Cum a reușit să scape din mâinile lor

Un incident de-a dreptul halucinant a avut loc, sâmbătă, în municipiul Craiova. O tânără în vârstă de 25 de ani din Baia Mare a fost răpită de pe stradă de către doi indivizi din judeţul Dolj, pe cei îi cunoscuse online. Potrivit oamenilor legii, există indicii că bărbații voiau să o exploateze sexual pe fată.

Poliția Județeană Dolj a transmis că o femeie din municipiul Baia Mare a sunat la 112 şi a anunţat că fiica sa se află în municipiul Craiova, fiind ţinută cu forţa într-un apartament. 

„La faţa locului s-au deplasat poliţiştii, ocazie cu care, în interiorul imobilului au fost identificaţi o tânără, de 25 de ani, din municipiul Baia Mare şi doi bărbaţi de 25 şi 35 de ani, ambii din comuna Cerăt. Tânăra de 25 de ani a declarat faptul că, în seara zilei de 4 septembrie a.c. ar fi fost luată împotriva voinţei sale din municipiul Baia Mare de cei doi bărbaţi, transportând-o într-un apartament din municipiul Craiova, unde a fost ţinută fără a putea părăsi imobilul”, transmit, duminică, oficialii Poliţiei judeţene Dolj.

Surse judiciare spun că victima şi cei doi bărbaţi comunicau online, existând indicii conform cărora cei doi au răpit-o pe femeie pentru a o pune să prostitueze, scrie News.ro.

În urma audierilor efectuate şi a probatoriului administrat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, poliţiştii i-au reţinut pe cei doi, pentru 24 de ore, fiind acuzaţi de comiterea infracţiunii de lipsire de libertate.