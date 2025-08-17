Anchetatorii ajunși la fața locului au găsit două bile metalice: una lângă scările școlii și alta înfiptă în ușa clădirii. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Părinții copiilor au sunat la 112, iar poliția a intervenit la fața locului. Ulterior, cazul a fost preluat de o echipă de la Investigații Criminale Baia Mare.

Suspectul nu deține legal nicio armă. În urma incidentului s-a deschis dosar penal, iar poliția continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a petrecut fapta.