Un bărbat a tras cu pistolul spre copiii care jucau fotbal pe un teren de sport. Incident șocant în județul Maramureș

Un bărbat a tras cu pistolul spre copiii care jucau fotbal pe un teren de sport. Incident șocant în județul Maramureș/ Arhivă foto
Un bărbat a tras cu pistolul spre copiii care jucau fotbal pe un teren de sport. Incident șocant în județul Maramureș/ Arhivă foto

Incident șocant în județul Maramureș! Un individ de 54 de ani ar fi tras mai multe focuri de armă spre niște copii care se jucau în curtea școlii. Din primele informații, se pare că bărbatul ar fi fost deranjat de gălăgia făcută de cei mici. 

Anchetatorii ajunși la fața locului au găsit două bile metalice: una lângă scările școlii și alta înfiptă în ușa clădirii. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Părinții copiilor au sunat la 112, iar poliția a intervenit la fața locului. Ulterior, cazul a fost preluat de o echipă de la Investigații Criminale Baia Mare.

Suspectul nu deține legal nicio armă. În urma incidentului s-a deschis dosar penal, iar poliția continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a petrecut fapta. 