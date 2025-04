Un avocat certat definitiv cu legea: a ajuns la al patrulea dosar penal

Un echipaj de poliție l-a oprit în trafic pe avocatul Rareș Apetrei și i-a testat alcoolemia. Nu mică le-a fost mirarea polițiștilor când aparatul a indicat o alcoolemie de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză, oamenii legii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului. Grav este faptul că avocatul nu este la prima abatere de acest gen și s-a mai ales, în trecut, cu trei dosare penale pentru conducere sub influența alcoolului. Chiar dacă faptele s-au prescris și avocatul a fost reabilitat, iată că acum apare din nou cu o abatere de același gen. La acea vreme dosarele instrumentate de Parchetul pe lângă Curtea de Apel Iași au ajuns în instanță, dar fiind vorba de fapte concurente, pedepsele s-au contopit și a primit închisoare cu suspendare. De data aceasta povestea e cam asemănătoare, numai că nu a mai indus în eroare organele competente, ca în trecut când și-a dat o altă identitate (numele unui alt coleg avocat). Avocatul s-ar fi oprit la o terasă din centrul municipiului Vaslui și a consumat alcool în compania unui prieten, apoi s-a urcat la volan și a plecat spre Negrești. A fost tras pe dreapta pe raza comunei Vulturești și găsit băut la volan. “A plecat la ora 15.59 din centrul municipiului Vaslui și a fost oprit la ora 16.17 la Vulturești. Altfel spus, a parcurs 33 de kilometri în doar 18 minute”, spun martorii. Și acum 7 ani acesta a fost trimis în judecată pentru două infracțiuni de conducere sub influența alcoolului. În acea perioadă, acesta fusese la Poliția Municipiului Vaslui să reclame faptul că persoane necunoscute l-au lovit și i-au sustras bunuri. Numai că a mers să reclame aceste lucruri cu mașina personală și sub influența alcoolului. A fost depistat în trafic și s-a ales cu dosar penal. După ce a plecat din sediul poliției, Apetrei a fost oprit din nou și polițiștii au încercat să-l determine să sufle în alcooltest, dar, cum nu au reușit să obțină o probă viabilă, l-au dus la recoltare de probe biologice și s-a ales cu un nou dosar penal.

Dosarul de la Iași. Atunci și-a dat o altă identitate

După acest episod a urmat unul și mai comic. Între data pronunțării soluției de către Curtea de Apel și cea emisă de Înalta Curte de Casație și Justiției, acesta o comite din nou, de data aceasta în județul vecin. Am scos pentru a consemna exact istoria celui de al doilea dosar trimis în instanță comunicatul Parchetului Curții de Apel de la acea dată: „Inculpatul Apetrei Rareș Liviu a fost trimis în judecată în anul 2017 pentru faptul că a condus sub influența alcoolului. El a și fost condamnat pentru acea faptă. Între data pronunțării soluției de către Curtea de Apel și cea emisă de Înalta Curte de Casație și Justiție, adică pe 26 mai 2017, deși avea suspendat dreptul de a conduce vehicule, fiind trimis în judecată pentru conducere sub influența alcoolului, el a urcat din nou la volanul autoturismului și a fost prins la intrarea în Iași, pe raza comunei Mogoșești, venind dinspre Vaslui. Inițial, și-a declinat o identitate a unui alt coleg avocat și a prezentat codul numeric personal, care s-a potrivit la o primă verificare, dar nu s-a potrivit sub aspectul fizionomiei”. Aceștia au mai adăugat că: „Mai apoi, inculpatul și-a declinat adevăratele date de identificare. La audieri, în cadrul Parchetului, inculpatul a susținut că la volan s-ar fi aflat soția dumnealui și că el era doar pasager al autoturismului”. După acest episod a fost trimis din nou în judecată, dar faptele fiind concurente, pedepsele s-au contopit și a rezultat una singură, și anume închisoare cu suspendare timp de un an și trei luni, plus dreptul de a conduce suspendat timp de 2 ani. A fost obligat să facă inclusiv muncă în folosul comunității

Avocatul Apetrei a uitat de problemele din trecut și o comite din nou. De data aceasta a fost “turnat” la 112 de către un șofer din trafic.

Se pare că polițiștii de la Rutieră au fost anunțați, prin 112, de către un participant la trafic cu privire la faptul că avocatul vasluian s-a urcat băut la volan. “La data de 17 aprilie 2025, ora 15:53, Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui a fost sesizat, prin apel 112, de către un participant la trafic, cu privire la faptul că șoferul unui autoturism înmatriculat în județul Vaslui, care se deplasează dinspre municipiul Vaslui spre Negrești, este posibil să fie sub influența alcoolului. La ora 16.10, în localitatea Vulturești, județul Vaslui, un echipaj de ordine publică din cadrul Poliției Orașului Negrești a depistat și oprit autoturismul indicat în sesizare. În interior se afla doar conducătorul autoturismului, bărbat de 50 de ani, din Vaslui. Bărbatul a fost condus la sediul Poliției Orasului Negrești, unde a fost testat alcoolscopic, fiind înregistrată o valoare de 0.48 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, bărbatul a fost condus la Spitalul Județean de Urgență Vaslui, pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză, sunt efectuate cercetări pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghiță. Presa a încercat să ia legătura cu avocatul Apetrei. La întrebarea adresată acestuia pe WhatsApp cu privire la această nouă abatere de la Codul Rutier, avocatul a răspuns sec: “Eu vă rog să nu vă folosiți nici de numele meu și nici de imaginea mea”.

