În cadrul experimentului, 19 bărbați cu vârste cuprinse între 23 și 58 de ani au fost împărțiți în două grupuri. Un grup a consumat zilnic 330 de mililitri de bere fără alcool, în timp ce celălalt grup a băut aceeași cantitate de bere cu 5,2% alcool, pe parcursul a patru săptămâni. Participanții și-au păstrat obiceiurile alimentare obișnuite, fără a exista un grup de control, ceea ce a permis cercetătorilor să observe efectele berii asupra intestinului fără interferența dietei.

Rezultatele după o lună de consum

După patru săptămâni, rezultatele au fost surprinzătoare: analizele probelor de scaun au arătat o creștere de aproximativ 7% a bacteriilor benefice din flora intestinală. Mai mult, diversitatea microbiomului a crescut, ceea ce indică o stare intestinală mai sănătoasă și mai echilibrată.

Ambele tipuri de bere au generat efecte similare, ceea ce i-a determinat pe cercetători să considere hameiul – bogat în polifenoli și micronutrienți vegetali cu proprietăți antioxidante – drept principalul factor responsabil pentru aceste modificări benefice.

Lagerul blond, eroul studiului

Testul s-a desfășurat exclusiv cu bere blondă lager, o bere ușoară, fermentată la temperaturi scăzute, care păstrează compușii activi din hamei. Echipa de cercetare estimează că efecte similare ar putea fi obținute și cu alte tipuri de bere, însă datele concrete nu există încă pentru a confirma acest lucru.

Cercetătorii atrag atenția că alcoolul, în general, are efecte negative asupra florei intestinale, dar în cazul consumului moderat al acestui tip de bere cu hamei, polifenolii prezenți ar putea contrabalansa parțial aceste efecte dăunătoare. Studiul a fost prezentat recent în presa internațională și publicat de echipa de la Universitatea Nova din Lisabona, fiind totodată menționat de surse precum t-online.de.

Necesitatea cercetărilor suplimentare

Dimensiunea redusă a eșantionului și lipsa unui grup de control fac ca rezultatele să fie preliminare, iar cercetătorii subliniază necesitatea unor studii suplimentare pentru a confirma efectele și pentru a înțelege mai bine mecanismele prin care hameiul influențează flora intestinală. În ciuda limitărilor, descoperirea oferă o perspectivă interesantă asupra potențialului băuturilor tradiționale de a sprijini sănătatea digestivă și sugerează că unele beri, consumate cu moderație, ar putea aduce beneficii neașteptate organismului.

