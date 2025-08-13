Într-un interviu pentru Click!, Marina a mărturisit că o săptămână petrecută în Kazahstan a fost „ca un balsam pentru suflet”, o perioadă în care totul i-a adus bucurie: „O săptămână petrecută în Kazahstan a fost precum un balsam pentru suflet, căci a fost o săptămână de „bine”, pe toate părțile: locuri răvășitoare, oameni frumoși, un „vibe” de nota 10, până și tovarășii mei de călătorie au fost la înălțime”. De asemenea, aceasta a remarcat că a fost prima dată când a călătorit într-un grup organizat, ceea ce i-a permis să se elibereze de stresul organizării detaliilor.

Almășan a evidențiat faptul că viața în Kazahstan se desfășoară într-un ritm calm și plin de savoare, iar cheltuielile sunt extrem de reduse. „Viața în Kazahstan este pașnică, plină de savoare și extrem de ieftină. Cu 50 de lei ( 5.000 de Tenge, în banii lor) te poți sătura copios, într-unul din atât de multele restaurante din oraș”, a subliniat ea.

Preparatele tradiționale care i-au încântat papilele gustative

Un capitol aparte în călătoria Marinei a fost dedicat bucătăriei locale, care a câștigat laudele sale. „Beshbarmak”, felul tradițional kazah de mâncare, i-a surprins prin rafinamentul său: o tocană de berbec cu carne fiartă, servită alături de zeama limpede – shorpa – şi paste cu cartofi fierți. „Adevăratul beshbarmak se face din carne de cal sau oaie și se numește ‘cinci degete’, fiind mâncat manual, cu bucăți de carne oferite în ordinea rangului invitaților”, a explicat vedeta.

Mai mult, Marina a degustat și alte preparate locale care se regăsesc de secole în meniurile kazahilor: irimshik, o brânză de vaci și balkaimak, o combinație savuroasă de smântână cu miere. Totodată, ea a fost impresionată de celebrul „plov” (sau „palau”), un fel de pilaf din orez, legume tăiate mărunt și condimente, diferit în gust față de pilafurile românești, dar la fel de savuros.

Kumîs — băutura miraculoasă a Kazahstanului

Dintre băuturile încercate, Marina a menționat kumîs, o specialitate locală produsă prin fermentarea laptelui de iapă. „Este considerat un remediu natural puternic, folosit ca tonic și chiar și în tratarea unor afecțiuni stomacale, ajutând la întărirea sistemului imunitar”, a explicat ea, confirmând farmecul unic al tradițiilor kazahilor.

O călătorie între orașele fascinante și natura spectaculoasă

Pe lângă experiențele culinare, Marina a admirat frumusețile naturale și urbane ale Kazahstanului. „Am vizitat două capitale ale țării: modernul Astana, care se aseamănă cu un ‘Dubai în devenire’, și istorica Almatî, un oraș fermecător”, a rememorat realizările excursiei sale.

Un punct de atracție și mai deosebit a fost Canionul Charîn, situat spre granița cu China, un peisaj sălbatic și impresionant care i-a stârnit admirația. Ea a amintit cu drag despre faptul că a traversat zone montane cu telegondole care străbat prăpăstii adânci și a făcut zilnic peste 10.000 de pași, fiind impresionată de bogăția culturală și naturală a locului.

Momente speciale și activități autentice

Interesul Marinei a cuprins și aspecte culturale cât și istorice ale țării: „Dar am realizat și ședințe foto în costume tradiționale sau în fața rachetelor ce, cândva, porneau spre Cosmos, de pe cosmodromul din Baykonur”, a povestit cu entuziasm.

De asemenea, vizitele la moscheile musulmane au completat tabloul unei călătorii diverse și profunde, care i-a oferit mai mult decât peisaje: o experiență culturală autentică.

