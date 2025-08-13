Ramazan Bingol, membru al Consiliului Prezidențial pentru Agricultură și Politici Alimentare, spune că aproape 50% din mesele servite în actualul sistem all-inclusive ajung la gunoi.

„Această risipă alimentară este exacerbată de localurile care impun un număr fix de oaspeți. De exemplu, trei sau patru prieteni s-ar putea mulțumi cu un mic dejun mixt pentru două persoane, dar multe localuri impun un număr fix de oaspeți. Aduc mai multe preparate. Unele sunt luate de pe masă și nici nu sunt atinse măcar. Mâncarea pusă în farfurie, dar lăsată neatinsă, merge direct la gunoi”, a spus acesta.

Fiecare client ar urma să comande atât cât mănâncă

„Oamenii ar comanda cât vor să mănânce. În loc să ia totul și să nu mănânce, ar pleca de la masă cu produsele pe care le aleg și cu care își vor umple stomacul”, a arătat Bingol.

Se asemenea, ar urma să fie introduse reglementări care să permită clienților să împartă porțiile, fără ca restaurantele să poată refuza acest lucru.

Hrană pentru animalele fără stăpân, exemplu de risipă alimentară

„Străzile devin focare de infecție. Medicii veterinari primesc frecvent reclamații similare. În nicio țară europeană nu poți arunca mâncarea pentru a o da animalelor fără stăpân. Acest lucru perturbă echilibrul natural”, a spus Bingol, care a recomandat ca resturile să fie trimise adăposturilor.

În Turcia se aruncă zilnic 12 milioane de pâini

„Grâul produs aici cu mult efort, precum și munca fermierilor și brutarilor, se irosește. Pentru a preveni acest lucru, ar trebui să existe limite, în special în ceea ce privește pâinea servită în restaurante”, a conchis oficialul prezidențial.