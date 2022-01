"Nu mi se pare normal că noi să nu ne facem datoria impusă de fișa postului și de contractul individual de muncă , conform legilor în vigoare.

Ieri am lucrat pe linia 465, care face legătura între 1 Decembrie și Piața Eroii Revoluției din București . Am avut reacții (colegii greviști - n.r.) la ieșire, dar s-au estompat și nu am avut dificultăți în sensul ăsta.

Mi -au reproșat diverse. Ieri mi -am dat telefonul pe silence și a trebuit să mă odihnesc și să nu mai ascult amenințări: <<Băi, nu trebuia, nu trebuia!>>. Fiecare gândește diferite, fiecare nu știe ce vrea, de fapt, și merg pe efectul de turmă .

Am realizat încă din prima clipă (care este dimensiunea acestui protest - n.r.). Nu am putut să lucrez pentru că eram liber și nu poți să vii la muncă când ești liber sau în concediu.

Sper ca o mare parte dintre colegii mei să realizeze că noi trebuie să asigurăm un minim de transport, de cel puțin 30-33%, respectiv o treime", a afirmat Ion Dinu, la Realitatea PLUS.

Angajatul STB a precizat că nu are "niciun semnal legat de ziua de mâine" de la sindicat sau de la colegii din STB .