În încercarea disperată de a câștiga și ultimii simpatizanți, Erdogan a ieșit însoțit de gărzile de corp să împartă cadouri. Împachetate frumos, cu fundă, președintele turc și echipa sa au oferit tuturor copiilor dulciuri și jucării.

Președintele Erdogan face asta de ani buni, iar electoratul îl adoră că are suflet și iubește copiii, transmite presa din Turcia.

În timp ce simpatizanții săi susțin că este mereu aproape de popor, mulțimea care votează cu Kiricdaroglu susține că gestul este unul disperat, mai ales în contextul alegerilor, când se va decide soarta Turciei pentru următorii 5 ani.

Erdogan se poate bucura acum și de electoratul celui de-al treilea candidat ales în primul tur. Sinan Ogan care a obținut 5,17 % din voturi a bătut palma cu președintele turc și spune că îl va susține în turul 2 din care va avea loc pe 28 mai. În primul scrutin, Erdogan a obținut 49,5% iar rivalul său, Kemal Kilicdaroglu a fost ales de 44,8% dintre votanți.

În același timp apar și imagini incredibile cu Erdogan care pare că nu are încredere în propriul nepot. Ali Erdogan face parte din gărzile de corp ale președintelui și i-a oferit un pahar cu apă liderului turc, însă acesta rămâne blocat. Acceptă în cele din urmă același pahar cu apă de la fiul său, Bilal Erdogan.

The AKP also needs 'fresh blood': #Erdogan either does not recognize his nephew & chief bodyguard (Ali Erdogan) or does not trust him. He accepts the same water offered by his son - Bilal Erdogan. https://t.co/Xa5pgJS3Fc pic.twitter.com/OpRxSj2BYB