Ultimele date de la ANM: unde va PLOUA de 1 mai - Zonele vizate de meteorologi

"Pe zona litoralului, o vreme in general frumoasa, mai ales incepand de duminica-luni, cand vremea va fi in usoara incalzire si vom avea maxime la scara intregii tari intre 14 pana la 22 grade, cu 16-18 grade in zona litoralului.

Ploi de scurta durata, posibil in zonele montane si submontane, dar pentru duminica, posibil in zonele mai joase de relief, doar in partea de vest si centru a tarii.

Si in Capitala o vreme in general frumoasa si in incalzire, cu temperaturi in crestere de la o zi la alta. Maine (sambata - n.r.) contam pe 17-18 grade, pentru ca duminica - 20, iar luni chiar 21 grade. Marti, o vreme predominant frumoasa, cu temperaturi in toata tara intre 17 pana la 24 de grade", a afirmat Elena Mateescu.