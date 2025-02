"De ce nu au motivat in 48 de ore? Dupa parerea mea, au adoptat hotararea, au respins recursurile. Acum se chinuie sa vada ce vor putea scrie ca sa fie cat de cat credibil.

Asociatia nostra a intervenit in sprijinul Coalitiei pentru Apararea Statului de Drept, in sprijinul dl Calin Georgescu, in procesul care era la vremea aceea in fata Curtii de Apel.

Am avut o slicitare simpla: sa verifice instanta compatibilitatea adoptarii acelor hotarari ale BEC cu tratatele pe care Romania le-a semnat. Nu s-a facut nici macar un inceput de analiza.



Nu s-a facut niciun fel de analiza a cererilor noastre. Acum Inalta Curte a respins, la randul ei, recursurile formulate si se chinuie sa motiveze. Asteptam cu interes maxim motivarea respingerii recursului", a declarat Simona Niculescu.