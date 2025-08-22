Potrivit unui comunicat oficial, fondurile au acoperit 440 de lucrări finalizate sau aflate în derulare, vizând modernizarea infrastructurii rutiere, îmbunătățirea rețelelor de alimentare cu apă, extinderea sistemelor de canalizare și optimizarea stațiilor de epurare a apelor uzate. Această tranșă reprezintă ultimul suport financiar acordat primarilor înainte de aplicarea unor noi reguli stricte privind cheltuirea fondurilor publice.

Începând cu perioada următoare, primarii vor trebui să acorde o atenție sporită modului în care cheltuiesc fondurile publice. Măsurile introduse de premierul Ilie Bolojan prevăd că proiectele aflate sub 30% stadiu de execuție nu vor mai beneficia de finanțare automată, decât dacă administrația locală demonstrează că poate finaliza rapid lucrările. În caz contrar, costurile de finalizare vor fi suportate din bugetul local. Această modificare are rolul de a stimula responsabilitatea și eficiența în utilizarea banilor publici, prevenind întârzierile și risipa de fonduri în comunități.

Fondurile distribuite prin această ultimă tranșă vor permite continuarea lucrărilor deja demarate și vor sprijini finalizarea proiectelor esențiale pentru viața cotidiană a locuitorilor. În paralel, administrațiile locale vor trebui să prioritizeze investițiile și să raporteze progresul în mod transparent, pentru a asigura respectarea noilor criterii. Începând de acum, modul în care fiecare primărie gestionează proiectele va influența direct posibilitatea de a accesa viitoare finanțări, iar edilii vor trebui să își adapteze planificarea pentru a se încadra în noile reguli.

