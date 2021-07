Von der Leyen a mai anunțat că 57% dintre cetățenii UE au primit și rapelul.

”Uniunea Europeană s-a ținut de cuvânt. 70% dintre adulții din UE cu cel puțin o doză de vaccin, iar 57% sunt vaccinați complet”, a scris liderul C.E. pe Twitter.

Von der Leyen a reiterat, în ciuda veștilor pozitive, apelul la populație să se vaccineze, în contextul în care varianta Delta a coronavirusului este foarte periculoasă.

”Fac apel către toți cei care au posibilitatea să se vaccineze. Pentru propria sănătate și pentru a-i proteja pe ceilalți”, a mai scris von der Leyen, care a adăugat că UE va continua să furnizeze cantități suficiente de vaccinuri.

