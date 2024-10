Imaginile în care tinerii sunt târâți afară din cluburi au făcut înconjurul internetului. Ofițerii le-au verificat și documentele de înrolare militară pe care le-au găsit neconforme. Potrivit presei internaționale, toți bărbații ucraineni cu vârste între 25 și 60 de ani sunt eligibili pentru recrutare, iar bărbații cu vârste între 18 și 60 de ani nu au voie să părăsească țara în această perioadă.

