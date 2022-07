Demisia premierului britanic Boris Johnson a fost întâmpinată cu tristețe la Kiev, în special de președintele Volodimir Zelenski. Președintele Ucrainei a spus că premierul a fost un „prieten adevărat al Ucrainei”.

„Boris Johnson a fost un adevărat prieten al Ucrainei. Ucraina a câștigat multe din relația cu Johnson, inclusiv în primul rând sprijin militar”, a spus Zelenski, într-un interviu acordat CNN.

Zelenski a mai spus că este încrezător că politica Marii Britanii față de Ucraina nu se va schimba prea curând, în ciuda demisiei lui Boris Johnson.

Zelenski a mai spus că așteaptă cu nerăbdare să vorbească direct cu Johnson pentru a afla mai multe despre detaliile demisiei sale, a adăugat el, potrivit The Guardian.

După ce Johnson a anunţat că va renunţa la funcţia de lider al Partidului Conservator britanic, dar că intenţionează să rămână prim-ministru în timpul procesului de alegere a succesorului său, Podoliak i-a adus un omagiu lui Johnson.

Mihailo Podoliak, un consilier cheie al președintelui Zelenski, i-a mulțumit lui Johnson pentru că „a fost mereu în fruntea sprijinirii Ucrainei”, că ”şi-a dat seama de ameninţarea monstrului (Rusiei, n.r.) şi a fost mereu în fruntea sprijinului oferit Ucrainei”.

Johnson a fost un ”lider”, a spus Podoliak și a precizat că vizita premierului britanic la Kiev din luna aprilie a marcat cea mai importantă vizită externă în capitala Ucrainei a unui lider naţional de la începutul războiului, în luna februarie.

To be a leader – to call 🇷🇺 evil a evil and to take responsibility in the hardest times. To be a leader – to be the first to arrive in Kyiv, despite missile attacks. Thanks @BorisJohnson for realizing the threat of RF monster and always being at the forefront of supporting 🇺🇦. pic.twitter.com/vIuXVjUbzG