Un tanc ucrainean recent adaptat, construit din componentele distruse ale tancurilor rusești T-90M, a stârnit interesul după ce imagini cu el au fost distribuite pe rețelele de socializare.

Designul acestui vehicul subliniază capacitatea de adaptare a forțelor ucrainene în crearea de vehicule de luptă funcționale din echipamente capturate sau avariate.

Denumit „Frankenstein”, acest tanc este o nouă dovadă a ingeniozității ucrainenilor, care, încă de la începutul invaziei ruse, au reușit să recicleze echipamentele inamice pentru a le utiliza în confruntările de pe câmpul de luptă, scrie Defense Blog..

Tancul este operat de Brigada a 12-a a forțelor speciale Azov din Ucraina și a fost modernizat prin intermediul unei combinații de piese provenite din diverse surse.

Ukrainians build Frankenstein tank from captured T-90Ms which is under the command of Ukraine’s 12th Azov Special Purpose Brigade,Its turret is protected with dynamic armor salvaged from a Russian T-90M,dynamic armor and side screens resembling those on the Russian T-80BVM. pic.twitter.com/RXrqIq2Q7I