Forțele ruse au desfăşurat în apropierea podului Crimeei sisteme antiaeriene de tip Panţîr și construiesc structuri de apărare, conform contului de Telegram "Vânt crimeean", scrie RBC, citat de Rador Radio România, în așteptarea unei lovituri de mare amploare a ucrainenilor.

New fortifications to protect the Crimean bridge



In addition to the already known barges and pontoons, you can see the construction of two structures on both sides of the bridge. What function… pic.twitter.com/32gWEaV7sU