„Ce eșec colosal”, a scris pe Twitter Elizabeth Tsurkov, cercetătoare la Newlines Institute for Strategy and Policy din SUA, postând și linkukl către articolul din Komsomolskaya Pravda în care se explica cu mare convingere de ce podul Kerci nu poate fi lovit, potrivit HotNews.

SISTEME DE DETECTARE, DELFINI, FILTRE DE CONTROL - MINCIUNI SAU LUCRURI DE MÂNTUIALĂ

Only 3 months ago, Russian propaganda was claiming that the Crimea bridge was impossible to attack because of 20 different modes of protection covering it, including military dolphins (#17) https://t.co/gJdON9o4Vl What a colossal failure pic.twitter.com/70ZrQoKXYb