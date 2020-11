Twitter l-a angajat unul cei mai renumiți hackeri pentru a-i rezolva problemele de securitate

Peiter Zatko, mult mai cunoscut drept Mudge, a primit misiunea de a asigura protecția Twitter în fața amenințărilor informatice de toate felurile. "Sunt extrem de încântat să mă alătur echipei echipei executive! Cred cu tărie în misiunea de a servi (echitabil) diaologul public. O să-mi dau toată silința!”a transmis renumitul hacker într-un mesaj pe... twitter, potrivit Reuters.

Mudge a devenit celebru în aniii '90, ca membu al colectivelor de hackeri Cult of the Dead Cow and L0pht Heavy Industries, care ofereau instrumente de piratare, cele mai căutate fiind pentru Windows. Pe de altă parte, ei au pus și bazele culturii comunității hackingului, distribuind muzică și publicații, music and zines, întreținând formuri de opinii online și puând bazele a ceea ce este numit hacktivismul.

Spre sfârșitul anilor '90, rolul lui Mudge în comunitatea hackerilor a devenit atât de important, încât el și alți membri ai L0pht au apărut în fața unei comisii a Senatului american, pentru a fi consultat asupra standardelor de securitate informatică.

Mai recent, el a lucrat la Google pentru proiecte speciale şi a supravegheat selectarea de proiecte în domediul securităţii cibernetice la agenţia specializată a Pentagonului. Înainte de Twitter, Mudge a colaborat cu platforma de plăţi electronice Stripe.

Recrutarea sa de către gigantul social-media a venit după ce, în iulie, o serie de conturi ale unor influenceri și personalități de primă mărime, precum Kim Kardashian West, Barack Obama și Elon Musk au fost sparte și deturnate în scopul promovării unei escrocherii cu bitcoin. Faptul că hackerii au dat în vileag erori de securitate aproape copilărești în privința protejării unor informații cruciale au repreznetat o umilință publică pentru twitter.

Fostul hacker se va ocupa și de asigurarea securității fizice a birourilor companiei, precum și de combatere a dezinformărilor și fakenews-urilor promovate pe platformă, potrivit Reuters.