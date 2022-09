Bărbatul de 44 de ani se afla între Viștea și Vârful Moldoveanu. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, turistul s-a dezechilibrat și a căzut în râpă.



Autoritățile au fost alertate de urgență și a fost nevoie de intervenția tuturor salvatorilor montani din cadrul serviciului Salvamont Argeș. Din cauza vântului puternic care bătea elicopterul SMURD nu a putut interveni.



Salvatorii au fost nevoiți să urce cu ambulanța doar până la cota 1200, iar de acolo, să plece pe jos în căutarea bărbatului. După ore întregi, victima a fost găsită conștientă, dar cu răni pe întregul corp, inclusiv la cap.



"Victima este pusa in targa si mai intai este indicata tractiunea pana in muchia care leaga Vf Vistea si Moldoveanu. Deci este vorba de o evacuare, probabil cea mai lunga evacuare care s-a facut in tara pana acum, o sa totalzeze 1200 de metri difertenta de nivel", a declarat Ion Săndăloiu, șef Salvamont Argeș.



Salvamontiștii au coborât turistul pe targă mai bine de 16 ore prin pădure. Bărbatul a primit imediat îngrijiri medicale și a fost transportat la spital pentru mai multe verificări.