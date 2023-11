Femeia, în vârstă de 54 de ani, a venit la Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof. dr. Nicolae Oblu", din cauza unor dureri insuportabile de spate şi a unor dificultăţi de mişcare.



În timpul investigaţiilor medicale s-a constatat că femeia avea o tumoră de proporţii impresionante, de 20 de centimetri, care îi punea în pericol atât mobilitatea cât şi viaţa.

Lucian Eva, managerul Spitalului de Neurochirurgie, şi coordonatorul echipei de medici care a efectuat intervenţia, a declarat că tumora s-a dezvoltat pe 10 vertebre şi ameninţa viaţa femeii, o făcea să sufere de dureri insuportabile, afectându-i capacitatea de a merge.



"Am fost uimiţi de dimensiunea impresionantă a tumorii, dar am acceptat provocarea. Este o pacientă care, în urma investigaţiilor efectuate, i s-a pus diagnostic de tumoră medulară care s-a dezvoltat la nivelul coloanei cervicale, extinsă pe aproximativ 10 corpi vertebrali şi care ne-a pus în faţă dificultăţi reale în ceea ce priveşte modul în care să gestionăm acest caz. Pentru că, pe lângă dificultăţile şi provocările pe care le implică un astfel de tip de tumoră, având în vedere lungimea ei, din punct de vedere chirurgical, se punea şi problema stabilităţii coloanei cervicale. Coloana cervicală fiind o regiune vertebrală extrem de mobilă, la nivelul căreia orice intervenţie chirurgicală trebuie urmată de o stabilizare a vertebrelor respective", a explicat dr Lucian Eva.



Operaţia a durat cinci ore, iar echipa medicală a reuşit să elimine cu succes tumora, dar şi să restaureze funcţiile motorii ale pacientei.



"Am fost nevoiţi să facem o rezecţie a ceea ce se numeşte arc posterior pe şapte nivele, adică şapte vertebre cervicale, ceea ce făcea ca pacienta să fie predispusă, postoperator, la apariţia unor deformaţii. Atunci decizia a fost să facem în acelaşi timp rezecţia tumorii, dar şi fixarea coloanei. Echipa a fost una multidisciplinară, pentru că avem o echipă specializată în chirurgie spinală care a realizat fixarea, după ce o altă echipă a rezecat tumora respectivă în totalitate. Surpriza a fost că tumora era benignă, ceea ce se numeşte un neurinom, dezvoltat dintr-o rădăcină nervoasă. S-a făcut o rezecţie totală a acestei tumori, astfel încât chirurgia în aceste situaţii este considerată curabilă, adică pacienta este vindecată", a explicat dr. Lucian Eva.



Pacienta se află acum în procesul de recuperare şi primeşte îngrijiri atente pentru a se vindeca complet după intervenţia chirurgicală. Ea va fi urmărită periodic la diferite intervale de timp, pentru a evalua o posibilă recidivă tumorală, dar şi pentru evaluarea stabilităţii coloanei cervicale.