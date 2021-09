Tudor Chirilă spune că „PNL este un PSD vopsit care operează cu metoda Dragnea”, și cuvintele grele ajung la Florin Cîțu, „coada de topor”, care „nu e altceva decât expresia restaurației corupției după modelul PSD”.

Acuzațiile dure curg către PNL, coaliția de guvernare și președintele Klaus Iohannis: „Un partid cu baroni nesătui, un prim-ministru dubios și amoral și un președinte care vrea să decidă numiri de magistrați”, făcând aluzie la ultima mutare a premierului Florin Cîțu - demiterea lui Stelian Ion de la Justiție în plină procedură de numire a procurorilor-șefi la cele mai importante parchete.

„Scrisoarea deschisă” a artistului vine înainte de protestul anunțat pentru sâmbătă seară, organizat împotriva lui Florin Cîțu, în Piața Victoriei, în fața sediului Guvernului. Comunitatea online Corupția Ucide a anunțat joi că protestul intitulat ”Apărăm Justiţia, Cîţu DEMISIA!” este programat sâmbătă la ora 18.00, în fața sediului Guvernului. Anunțul de organizare a protestului e ilustrat cu o fotografie trucată, o combinație între Florin Cîțu și Liviu Dragnea.

„Am protestat ani de zile pentru o Justiție Independentă. Astăzi, ea este încă o dată asaltată, doar că de data asta de către liberalii care promiteau în campanie că vor face reforme și că ei nu sunt ca PSD! Florin Cîțu, premierul României, acționează conform propriilor interese și demite pe rând miniștri incomozi, care îndrăznesc să facă acele reforme promise oamenilor care au ieșit ani de zile la proteste. Vrem Justiție, Nu Corupție! Cîţu DEMISIA!!!”, au transmis organizatorii într-un mesaj pe Facebook.

Tot mesajul „dedicat” de Tudor Chirilă lui Florin Cîțu, partidelor de la guvernare și Cotroceniului poate fi citit mai jos.

„Îmi pare rau ca nu pot ajunge la protestul de sambata. Dar nu va fi singurul. In ultimul an am auzit de mi s-a acrit ineptia “voi i-ati pus pe astia”, “asa va trebuie”, “e mai bine acum”? De parca eu sunt responsabil ca PNL e un PSD vopsit care opereaza cu metoda Dragnea. Sau ce, trebuia sa toleram macelarirea legilor justitiei si transformarea Romaniei in feuda PSD doar pentru ca si ceilalti erau la fel? Faptul ca aia sunt destul de idioti/disperati incat sa-si doreasca o Romanie nefunctionala in care hotia e la putere si justitia aservita e vina noastra? Hai sa fim seriosi. Coada de topor Florin Cîţu nu e altceva decat expresia restauratiei coruptiei dupa modelul PSD. Sa mai fie o treaba clara, nu se iese in strada pentru USR PLUS un partid care a dezamagit constant cu cateva exceptii, un partid fara lideri si care la alegeri a sacrificat oameni care chiar facusera ceva in parlament doar ca sa promoveze o agenda dubioasa. Sambata se iese din nou in strada pentru niste principii si pentru niste valori, dar si pentru ca promisiunile electorale neonorate s-au transformat in noi incercari de a captura un stat. Cam despre asta e vorba. Un partid cu baroni nesatui, un prim ministru dubios si amoral si un presedinte care vrea sa decida numiri de magistrati. Drama este ca Romania este mereu la mana raului celui mai mic si sub cizma raului celui mai mare. De aia se iese in strada. Si oricat se vor zbate televizunile cu papusi sa distorsioneze asta, alt adevar nu prea e. Ma intreb ce o sa mai zica postacii care raman fara utilitate cu propozitia “da impotriva astora de ce nu se iese?”, a scris Tudor Chirilă, în mesajul postat pe pagina sa de Facebook.