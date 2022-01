Un vulcan subacvatic din largul insulei Tonga a erupt sâmbătă, declanșând o alertă de tsunami pentru mai multe națiuni insulare din Pacificul de Sud.

Erupția vulcanului subacvatic Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, situat la aproximativ 65 km la nord de Nuku'alofa, a provocat un tsunami de 1,2 metri, potrivit Biroului de Meteorologie din Australia.

Huge volcanic eruption near Tonga. Reports of tsunami there and it's gone pitch black. Lots of lightning too. #tonga pic.twitter.com/Eia4fidPRc — Rick Threlfall (@RickThrelfall) January 15, 2022

Serviciile meteorologice din Tonga au emis și o alertă de ploi abundente, inundații masive și vijelii puternice.

Imagini spectaculoase postate pe rețelele de socializare arată cum valurile se prăbușesc peste casele din zonele afectate. Valuri tsunami au fost deja observate în capitala Tonga și în capitala Samoa Americană. Localnicii sunt speriați și părărsesc zona, relatează presa internațională.

This family were in church. They’d just finish having choir practice and the tsunami hit 😩❤️🇹🇴 pic.twitter.com/DLLFRJ9BAc — KNOWKNEE (@JohnnyTeisi) January 15, 2022

Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe — Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022

Autoritățile din Noua Zeelandă au transmis la rândul lor că stațiile meteo din toată țara au observat o creștere a presiunii atmosferice în urma erupției. Vulcanul este activ încă din 20 decembrie, dar a fost declarat inactiv pe 11 ianuarie, cu doar câteva zile înainte de a erupe.