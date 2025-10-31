UPDATE 12:43

Familia Ştefaniei Szabo a transmis, printr-un mesaj publicat pe contul de Facebook al fratelui acesteia, un apel către reprezentanţii mass-media, rugându-i să respecte dreptul la viaţă privată în aceste momente de profundă durere.

„Împrejurarea că regretata noastră fiică şi soră a fost o persoană publică (...) nu justifică transformarea funerariilor într-un prilej de interes şi spectacol public”, se arată în mesaj. Familia subliniază că tema decesului poate constitui un subiect de presă doar „în măsura în care mass-media va considera că subzistă un interes public în acest sens”, însă slujbele religioase şi ceremonia de înhumare sunt destinate exclusiv familiei, prietenilor apropiaţi şi colegilor.

În acelaşi mesaj, familia transmite cu durere vestea despărţirii de Ştefania Szabo, „un suflet blând, luminat şi generos, care va rămâne pentru totdeauna un exemplu de demnitate, devotament şi iubire”. Trupul neînsufleţit al Ştefaniei Szabo va fi depus în cursul zilei de vineri, 31 octombrie, în jurul orei 12:30–13:00, la Capela Bisericii Bălăneanu, din sectorul 2 al Capitalei. Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 1 noiembrie 2025, în jurul orei 11:00, la aceeaşi biserică, iar înhumarea se va face la Cimitirul Tudor Vladimirescu, situat pe Şoseaua Antiaeriană, sector 5, Bucureşti.

A ajuns mașina cu coroanele dedicate Ștefaniei Szabo.

Din moment în moment se așteaptă ca cortegiul funerar cu trupul neînsuflețit să ajungă la capela Bălăneanu din Capitală.

Mâine aceasta va fi condusă pe ultimul drum, fiind înhumată la Cimitirul Tudor Vladimirescu.

Între timp, ancheta este în continuare în desfășurare. În acest moment, mai multe cadre medicale de la Spitalul de Urgență din Buzău au fost audiate. Conform surselor Realitatea Plus, un coleg ar fi luat din farmacia spitalului un antestezic puternic pe care nu l-a mai trecut în registru.

Acest anestezic ar fi ajuns mai apoi la tânărul medic. De asemenea, vorbim și despre alți doi colegi care, în fața anchetatorilor, ar fi oferit informații contradictorii cu privire la traseul medicamentelor.

Îmbrăcată în rochia fucsia preferată, sicriul cu trupul Ștefaniei Szabo a fost purtat pentru ultima dată prin curtea spitalului unde a trăit și a muncit până la epuizare.

O mașină funerară l-a purtat în ultimul drum pe la spital. Mașina mortuară a trecut pe la noua secție UPU-SMURD, a traversat parcarea subterană și a ieșit pe poartă, de unde a mai parcurs câteva zeci de metri sub privirile înlăcrimate ale personalului medical și ale personalului farmaciei din vecinătate.

La capela Spitalului Județean Buzău, sicriul a fost așteptat de mama și fratele Ștefaniei Szabo.

Trupul doctoriței Szabo ajunge vineri la Capela Bălăneanu, iar slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă la Biserica Bălăneanu din București, urmată de înhumarea în cimitirul Tudor Vladimirescu.

La doar 37 de ani, Ștefania Szabo s-a stins fulgerător în camera de gardă, locul unde își petrecea zilele și nopțile salvând vieți, sacrificându-se de multe ori peste puterile omenești.

Colegii și managerul spitalului vorbesc despre burnout, subliniind că făcea și câte șapte gărzi pe lună. Moartea sa ridică semne de întrebare și determină autoritățile să deschidă o anchetă pentru ucidere din culpă, luându-se în calcul inclusiv o potențială intoxicație cu medicamente, deși rezultatele toxicologice nu sunt încă disponibile.

Spitalul Județean Buzău, comunitatea medicală și familia îi urează „drum lin printre îngeri” și îi promit că amintirea sa va dăinui în sufletele tuturor celor pe care i-a ajutat.