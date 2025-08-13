Declarația a apărut pe rețeaua sa socială, Truth Social, în contextul unei plângeri la adresa „presei foarte nedrepte” care, în opinia sa, ar critica orice rezultat al întâlnirii cu Putin. Trump a spus că presa ar găsi motive să îl atace „chiar dacă aș obține Moscova și Leningrad fără să dau nimic în schimb”.

Leningrad – un nume care nu mai există oficial de peste trei decenii

Afirmația președintelui a ignorat un detaliu istoric cunoscut: orașul și-a recăpătat numele de Sankt Petersburg în iunie 1991, după ce locuitorii au votat pentru renunțarea la denumirea sovietică.

Aceasta a fost a doua gafă de acest fel într-un interval de trei zile. Luni, în cadrul unei conferințe de presă, Trump părea să fi uitat că locul întâlnirii sale cu Putin se află pe teritoriu american.

„Merg în Rusia” – afirmația repetată de două ori

În timp ce discuta cu presa despre criminalitatea din Washington, DC, și planurile sale de a mobiliza Garda Națională, Trump a afirmat: „Știți, îl voi vedea pe Putin. Merg în Rusia vineri.” Câteva minute mai târziu, a repetat fraza.

În realitate, întâlnirea cu Vladimir Putin este programată în statul Alaska, teritoriu american din 1867, când a fost cumpărat de la țarul Alexandru al II-lea cu 7,2 milioane de dolari. Alaska a devenit cel de-al 49-lea stat al SUA în 1959.

Summitul programat pe 15 august 2025

Pe rețeaua Truth Social, Trump a anunțat săptămâna trecută: „Întâlnirea mult așteptată dintre mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, și președintele Vladimir Putin, al Rusiei, va avea loc vinerea viitoare, 15 august 2025, în Marele Stat Alaska.”

Scopul oficial al întâlnirii este discutarea posibilităților de a pune capăt războiului din Ucraina, declanșat de Rusia în februarie 2022. Cu toate acestea, Casa Albă nu se așteaptă la un acord de încetare a focului în urma discuțiilor.

Reacția Casei Albe la gafa Alaska–Rusia

Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a fost întrebată direct despre confuzia președintelui. „Președintele a spus de două ori ieri, la pupitru, că merge în Rusia. A fost o scăpare sau chiar plănuiește să meargă în Rusia?”, a fost întrebarea adresată de un reporter.

„Poate că există planuri de a călători în Rusia în viitor, iar vineri președintele se va întâlni cu președintele rus, Vladimir Putin, în Alaska, după cum știți”, a răspuns Leavitt.

Leavitt a temperat entuziasmul privind rezultatele summitului, numindu-l „un exercițiu de ascultare pentru președinte” și subliniind că absența lui Volodimir Zelenski limitează șansele unor soluții concrete.

„Uitați, doar una dintre părțile implicate în acest război va fi prezentă, așa că este pentru președinte o ocazie să obțină… o înțelegere mai fermă și mai bună despre cum putem, sperăm, să punem capăt acestui război”, a declarat ea, citată de The Independent.

„Președintele a moștenit acest conflict și este hotărât să-l încheie. Este o situație foarte complexă și complicată”, a adăugat purtătoarea de cuvânt.

