Trump îi ia apărarea polițistului care a doborât un bătrân la pământ: ,,Poate era provocator ANITIFA"

Președintele amercian a postat pe twiter un mesaj în care susțineă că bărbatul de 75 de ani, împins cu brutalitate de polițiști în timpul unui protest în Buffalo, New York, ar putea fi un ,,provocator Antifa", iar oamenii legii ar fi acționat pentru că acesta părea să le scaneze stațiile, cu scopul de a le bruia echipamentele.”

Mai mult, Trump a ținut să precizeze și că întregul incident ar fi fost exagerat. “M-am uitat (atent), a căzut mai rău decât a fost împins. Voia să scaneze. Ar putea fi o înscenare?”.

Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up?