Până în prezent, concedierile s-au concentrat pe lucrătorii aflaţi în perioada de probă, care au mai puţină vechime în funcţiile lor actuale şi se bucură de mai puţină protecţie la locul de muncă. Următoarea rundă ar viza grupul mult mai mare de funcţionari cu vechime.

La reuniunea cabinetului, Trump a declarat că Lee Zeldin, administratorul Agenţiei pentru Protecţia Mediului, intenţionează să reducă până la 65% efectivul celor peste 15.000 de angajaţi ai săi.

Marţi, o sursă din cadrul Departamentului de Interne a declarat pentru Reuters că birouri precum U.S. Fish and Wildlife Service (Serviciul pentru conservarea naturii) şi Bureau of Indian Affairs (biroul pentru relaţia cu triburile indiene) au primit ordin să se pregătească pentru reduceri de personal de până la 40%.

Potrivit unei analize Reuters, guvernul a cheltuit cu 13% mai mult în prima lună de mandat a lui Trump decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, în mare parte din cauza creşterii dobânzilor la datorie şi a creşterii costurilor de sănătate şi de pensii generate de îmbătrânirea populaţiei.