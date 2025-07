"Am semnat scrisori și vor trimise luni, probabil 12", le-a spus președintele american jurnaliștilor care îl însoțeau la bordul Air Force One.



"Este mai ușor să trimiți o scrisoare, spunând: "Ascultați, știm că noi avem un anume deficit sau în unele cazuri un excedent, dar nu mult. Și iată că aveți de plătit pentru a face afaceri cu SUA", a explicat el.



"Am făcut asta cu Regatul Unit și asta a fost foarte bine pentru ambele părți. Cu China s-a făcut asta și cred că este foarte bine pentru ambele părți", a adăugat președintele american.



Trump stabilise anterior 9 iulie ca dată limită pentru încheierea unui acord între Washington și partenerii săi, cu riscul de a vedea o creștere a taxelor vamale la exporturile lor spre SUA.

Aceste taxe vamale ar putea varia de la o țară la alta, de la China la Uniunea Europeană, de la un procent de 10% la 20%, chiar mult mai ridicat, de la 60% la 70%, potrivit lui Trump.



Țările respective vor începe, potrivit lui, să plătească de la 1 august.



La începutul luni aprilie, președintele american a provocat o undă de șoc, anunțând o creștere drastică a taxelor vamale pentru restul lumii: o suprataxă minimă de 10%, care ar putea merge până la 50% pentru țările care exportă mai mult spre SUA decât importă produse americane, scrie Agerpres.



Președintele a suspendat ulterior aceste taxe vamale, deschizând calea negocierilor comerciale cu fiecare dintre parteneri.



Responsabili americani au anunțat că o serie de acorduri comerciale ar putea fi anunțate în zilele următoare.



Pentru moment, administrația lui Donald Trump nu a dezvăluit decât acorduri cu Regatul Unit și Vietnam, în timp ce Washington și Beijing au convenit să-și reducă temporar taxele lor reciproce.

