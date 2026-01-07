Trump a făcut declaraţia marţi seară pe platforma Truth Social, precizând că autorităţile interimare de la Caracas vor preda petrolul deja produs, aflat în mare parte pe nave, care va fi transportat direct la rafinăriile americane din Golful Mexic.

Secretarul pentru Energie, Chris Wright, a primit ordin să implementeze planul imediat, utilizând nave de depozitare pentru transfer.

„Mă bucur să anunț că autoritățile interimare din Venezuela vor preda Statelor Unite ale Americii între 30 și 50 de MILIOANE de barili de petrol de înaltă calitate, sancționat. Acest petrol va fi vândut la prețul pieței, iar banii vor fi controlați de mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, pentru a asigura că vor fi folosiți în beneficiul poporului din Venezuela și al Statelor Unite! L-am instruit pe secretarul pentru Energie, Chris Wright, să execute acest plan imediat. Petrolul va fi preluat de nave de depozitare și adus direct la docurile de descărcare din Statele Unite. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei probleme!”, a scris Donald Trump pe rețeaua Truth Social.



Impact economic

Cantitatea cedată reprezintă circa două săptămâni de consum zilnic al SUA (peste 20 milioane barili/zi), ceea ce ar putea scădea ușor preţurile petrolului – cotat deja la circa 55-56 dolari/baril după anunţ –, generând venituri estimate la 1,65-2,75 miliarde dolari, potrivit CNN.

Totuși, efectul asupra preţului benzinei va fi limitat, similar eliberării de 180 milioane barili din Rezerva Strategică SUA în 2022, care a redus preţul cu doar 13-31 cenţi/galon.

Venezuela, cu stocuri de circa 48 milioane barili în depozite terestre şi 15-22 milioane în tancuri confiscate, riscă epuizarea rezervelor proprii după embargoul SUA.

Transferul se va petrece rapid din cauza naturii grele a ţiţeiului, ceea ce înseamnă că nu poate fi stocat foarte mult timp, deşi experţi precum Andrew Lipow afirmă că petrolul nu se deteriorează rapid.