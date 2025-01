„Nu există nici cea mai mică şansă”, a scris Trudeau pe X, într-un mesaj postat în engleză şi franceză, referindu-se la posibilitatea ca ţara sa să devină parte a Statelor Unite. „Lucrătorii şi comunităţile din ambele noastre ţări beneficiază de faptul că suntem cel mai mare partener comercial şi de securitate”, a punctat Trudeau.

Postarea a venit după o conferinţă de presă în care Trump a exclus, marţi, folosirea armatei americane împotriva Canadei pentru a obţine ceea ce doreşte, dar a sugerat că este dispus să folosească „forţa economică”.

Luni, Trump a postat luni pe reţeaua sa Truth Social: „Multor oameni din Canada le-ar plăcea să fie cel de-al 51-lea stat. Statele Unite nu mai pot accepta deficitele comerciale masive şi subvenţiile de care Canada are nevoie pentru a rămâne pe linia de plutire. Justin Trudeau ştia acest lucru şi a demisionat. Dacă Canada ar fuziona cu SUA, nu ar exista tarife, taxele ar scădea foarte mult şi ar fi TOTAL SIGURĂ în faţa ameninţării navelor ruseşti şi chinezeşti care o înconjoară constant. Împreună, ce naţiune minunată am fi!!!”

There isn’t a snowball’s chance in hell that Canada would become part of the United States.



Workers and communities in both our countries benefit from being each other’s biggest trading and security partner.