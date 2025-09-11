Postura spatelui, detaliul ignorat

Durerea de spate afectează pe toată lumea și adesea este greu de controlat. Potrivit specialiștilor, un element aparent banal poate influența considerabil sănătatea generală. Este vorba despre postura spatelui, un aspect adesea ignorat.

Fraser Richardson, expert în sport și fitness la „Protein Works”, explică că postura spatelui contează nu doar când stăm jos, ci și atunci când mergem.

„Cei mai mulți oameni se gândesc la postura spatelui ca la ceva care contează numai atunci când stau jos la birou. Postura este rar luată în calcul atunci când merg”, a declarat Richardson pentru Daily Mail.

Impactul mersului asupra coloanei

„Adevărul este că postura spatelui este importantă și atunci când mergem, poate chiar mai mult în această situație. Nu numai că are o influență asupra mușchilor și încheieturilor, dar și asupra digestiei, respirației și a nivelului nostru de energie”, adaugă Richardson.

Expertul subliniază că, dacă nu ținem capul ridicat sau umerii drepți, chiar și mersul poate afecta negativ coloana vertebrală. În timp, acest obicei duce la apariția durerilor de spate. Richardson recomandă menținerea unei posturi corecte atunci când mergem pe jos pentru a preveni disconfortul.

Beneficiile unei posturi corecte

Potrivit specialistului, o postură corectă favorizează buna funcționare a organelor, în special a plămânilor. Întreg organismul are de câștigat atunci când menținem spatele drept și mergem regulat.

Mersul pe jos combinat cu o postură corectă contribuie la reducerea durerilor de spate și îmbunătățește starea generală de sănătate. Richardson recomandă atenția constantă la modul în care ținem coloana, indiferent dacă suntem în mișcare sau așezați.

Cum să adoptăm postura corectă

Pentru a beneficia de efectele pozitive asupra spatelui, este indicat să ne ridicăm pieptul, să menținem umerii relaxați și capul drept în timp ce mergem. Acești pași simpli pot preveni tensiunile musculare și durerile cronice.

Menținerea unei posturi corecte nu doar că protejează coloana, dar îmbunătățește și respirația și digestia. Practic, fiecare pas făcut corect ajută corpul să funcționeze optim și reduce riscul durerilor de spate.

