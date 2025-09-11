Anevrismul apare atunci când peretele arterial devine slăbit și se extinde în mod excesiv, formând o zonă de dilatație. Riscul de apariție a complicațiilor, prin disecție sau ruptură, este ridicat. Din această cauză, bărbatul necesita tratament cât mai rapid.

Dan s-a programat la Dr. Rodica Niculescu, șefa Departamentului de Cardiologie Intervențională de la Spitalul Clinic SANADOR. În urma consultului de specialitate și a efectuării unor investigații suplimentare, printre care un examen CT și arteriografie periferică, medicul i-a confirmat diagnosticul și i-a recomandat montarea unui stent la picior.

Concret, tratarea lui Dan urma să aibă loc printr-o procedură minim invazivă, respectiv o angioplastie cu plasarea unui stent pentru excluderea din circulație a anevrismului. Bărbatul a acceptat recomandarea și a urmat cu succes tratamentul de cardiologie intervențională, la Spitalul Clinic SANADOR. Situația sa era cu atât mai complicată cu cât Dan fuma de peste 50 de ani și suferea și de hipertensiune arterială, dislipidemie și diabet zaharat.

Procedura a constat în introducerea unui cateter prin artera femurală, până la nivelul anevrismului, acolo unde balonul montat în vârful cateterului a fost umflat, dilatând zona și permițând implantarea unui stent special. Stentul este o mică proteză metalică al cărei rol este de a restabili fluxul normal de sânge.

Întreaga intervenție a durat aproximativ o oră și 40 de minute și a fost efectuată cu anestezie locală, astfel că pacientul a putut comunica permanent cu Dr. Rodica Niculescu, pe toată durata desfășurării intervenției. Ulterior, după ce efectul anesteziei a trecut, Dan nu a avut dureri, s-a simțit foarte bine, iar a doua zi a primit permisiunea de a se externa.

În ceea ce privește suspiciunea de cancer de prostată, pentru care a și făcut RMN-ul prostatic care a dus la diagnosticarea anevrism de arteră iliacă, în final, rezultatul biopsiei a arătat că Dan nu avea cancer, ci prostată mărită, pentru care medicul urolog i-a recomandat monitorizare periodică.

Spitalul Clinic SANADOR asigură acces pacienților la tratamente endovasculare avansate, realizate în condiții sporite de siguranță în Laboratorul de Cateterism. Acesta este singurul din România dotat cu două angiografe ultraperformante Philips Azurion 7.