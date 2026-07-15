Advertising
Advertising
Locale· 2 min citire
Trucul prin care un tânăr din Mioveni a înșelat două case de amanet. Acum este cercetat penal și riscă până la 5 ani de închisoare
Tânăr arestat la Mioveni
Publicat15 iul. 2026, 09:30
Actualizat15 iul. 2026, 09:37
Un tânăr din Mioveni, județul Argeș, este cercetat pentru înșelăciune după ce ar fi pus la cale o metodă prin care a reușit să păcălească două case de amanet folosindu-se de același scenariu. După ce și-a amanetat un telefon de mare valoare, acesta ar fi profitat de încrederea angajaților pentru a înlocui dispozitivul cu unul defect. Acum, bărbatul riscă o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare.
Citește și
- 15:31Spotters Day 2026 de pe Vârful Caraiman, amânat din cauza vremii. Forțele Aeriene Române vor anunța o nouă dată
- 15:20Pensionară din Cluj, înșelată cu aproape 50.000 de euro de falși angajați ai BNR. Un tânăr de 18 ani a fost prins când venea după alți bani
- 14:28Nicolae Mitea, minerul aflat în greva foamei, acuză CEO că refuză adeverințele necesare pensionării: „Se crede mai papă decât papa!”
- 09:53Avocat din Iași, condamnat la peste nouă ani de închisoare după ce și-a lovit iubita cu bestialitate: „A încercat să mă omoare”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News