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Trucul prin care un tânăr din Mioveni a înșelat două case de amanet. Acum este cercetat penal și riscă până la 5 ani de închisoare

Tânăr arestat la Mioveni

Tânăr arestat la Mioveni

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat15 iul. 2026, 09:30
Actualizat15 iul. 2026, 09:37

Un tânăr din Mioveni, județul Argeș, este cercetat pentru înșelăciune după ce ar fi pus la cale o metodă prin care a reușit să păcălească două case de amanet folosindu-se de același scenariu. După ce și-a amanetat un telefon de mare valoare, acesta ar fi profitat de încrederea angajaților pentru a înlocui dispozitivul cu unul defect. Acum, bărbatul riscă o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare.

Cum ar fi reușit să înșele două case de amanet

Potrivit anchetatorilor, bărbatul în vârstă de 29 de ani și-a amanetat, în primăvara acestui an, un telefon mobil de valoare la o casă de amanet din Mioveni.

La câteva zile după tranzacție, acesta s-a întors la sediul societății și i-a cerut angajatului să îi permită să folosească pentru scurt timp telefonul, susținând că dorește să recupereze numerele de telefon ale mamei sale și ale altor rude.

Convins de explicația clientului, angajatul i-a înmânat dispozitivul.

Telefonul scump ar fi fost înlocuit cu unul defect

La scurt timp după plecarea bărbatului, reprezentantul casei de amanet a observat că telefonul original dispăruse, iar în locul acestuia fusese lăsat un aparat spart și nefuncțional.

Profitând de faptul că metoda i-a reușit, suspectul ar fi repetat aceeași schemă chiar în ziua următoare, la o altă casă de amanet, folosind același pretext pentru a recupera temporar telefonul și a-l înlocui cu unul fără valoare.

Poliția a deschis o anchetă

După ce au constatat că au fost păgubiți, angajații celor două case de amanet au sesizat poliția.

În urma verificărilor și administrării probelor, polițiștii au identificat principalul suspect și au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță.

Tânărul este cercetat pentru înșelăciune

Bărbatul va fi cercetat în continuare sub măsura controlului judiciar pentru două infracțiuni de înșelăciune.

Conform prevederilor Codului Penal, dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la cinci ani.

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