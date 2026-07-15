Trucul prin care un tânăr din Mioveni a înșelat două case de amanet. Acum este cercetat penal și riscă până la 5 ani de închisoare

Publicat 15 iul. 2026, 09:30 Actualizat 15 iul. 2026, 09:37

Un tânăr din Mioveni, județul Argeș, este cercetat pentru înșelăciune după ce ar fi pus la cale o metodă prin care a reușit să păcălească două case de amanet folosindu-se de același scenariu. După ce și-a amanetat un telefon de mare valoare, acesta ar fi profitat de încrederea angajaților pentru a înlocui dispozitivul cu unul defect. Acum, bărbatul riscă o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare.

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