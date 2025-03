Drept urmare, instanța a stabilit o pedeapsă de 1 an de închisoare, cu dispunerea amânării pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani.

Decizia nu este definitivă!

MINUTA:

În baza art.478 si urm.cod procedura penală, stabilește pentru inculpatul Ilie Ștefan o pedeapsă de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii continuate de folosirea influenței de către persoana care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid politic, în scopul obținerii pentru altul de foloase necuvenite, prevazută de art.13 din legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35 cod penal (4 acte materiale, din perioada iunie-iulie 2023).

În temeiul art.83 cod penal, dispune amânarea aplicării pedepsei închisorii, pe un termen de supraveghere de 2 ani, calculat în conditiile art.84 alin. 1 din codul penal.

Pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va respecta urmatoarele masuri de supraveghere prevazute de art.85 alin. 1 din codul penal:

a) sa se prezinte la serviciul de probatiune, la datele fixate de acesta;

b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;

c) sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;

d) sa comunice schimbarea locului de munca;

e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.

Desemnează serviciul de probatiune de pe langa Tribunalul Tulcea ca organ de supraveghere a inculpatului Ilie Ștefan.

În baza art.86 alin.1 cod penal, pe durata termenului de supraveghere datele prevazute la art. 85 alin.1 lit. c-e cod penal se vor comunica serviciului de probatiune de pe langa Tribunalul Tulcea.

În baza art.83 alin.4 cod penal, raportat la art. 404 alin. 3 cod de procedura penala, se atrage atentia inculpatului asupra consecintelor nerespectarii masurilor de supraveghere si obligatiilor prevazute la art. 85 alin. 1 si 2 din codul penal precum si asupra dispozitiilor art. 88 din codul penal referitoare la revocarea amanarii in cazul savarsirii de noi infractiuni.

În temeiul art.274 alin.1 cod procedura penala, inculpatul ilie stefan va fi obligat la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu drept de apel in 10 zile de la comunicare.

Pronunțată prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin intermediul grefei, azi, 26.03.2025.

Dosarul are legătură cu condamnarea fostului șef al Gărzii de Mediu Tulcea, Dorin Meran.

Și Meran a semnat un acord de recunoaștere cu DNA și a primit o pedeapsă cu suspendare după ce a fost prins luând mită.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.