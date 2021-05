Toți tinerii au vârsta de 17 ani și sunt originari din raioanele Ungheni, Orhei și Anenii Noi.

Primul tânăr, Calughin Cătălin Hosein, este condamnat la 2 ani și 7 luni privațiune de libertate, în baza art. 186, al.2, lit. c, d.

Globa Ion, este condamnat la un an și 4 luni privațiune de libertate, în baza art. 186, al.2, lit. b, c, d și art.1921, al.2, lit. a, c.

Turcu Gheorghe, este condamnat la 10 ani privațiune de libertate, în baza art. 171, al.1, art.172, al.1, 2, lit. c, art.186, al.2, lit. d și art.188, al.2, lit. b, d, e, f.

”Deținuții au deteriorat gratiile de la fereastra din baie și prin diverse șiretlicuri au escaladat edificiile de pază ale penitenciarului, deplasându-se într-o direcţie necunoscută.

În prezent, de către serviciile abilitate ale sistemului administrației penitenciare, în comun cu organele de poliţie, se întreprind acţiunile necesare de căutare a condamnaților, fiind constituite filtre în localitățile din raza penitenciarului.

Pentru fapta săvârşită, suplimentar la pedeapsa pe care o ispăşesc, deținuții riscă a fi condamnați în baza art. 317 Cod penal „Evadarea din locurile de detenție”, se arată în comunicatul ANP.

Cei care dețin informații despre locul aflării deținuților sunt îndemnaţi să apeleze la numerele de telefon: 0 (22) 40-97-87, 0(22) 35-08-90; 078777450.