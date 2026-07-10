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Transportul public din Galați, paralizat de greva șoferilor. Doar 34 de autobuze și tramvaie au ieșit pe traseu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 iul. 2026, 14:48
SursăRealitatea PLUS

Transportul public din Galați a fost dat peste cap încă de la primele ore ale dimineții, după ce șoferii societății Transurb au declanșat o grevă de avertisment. Angajații cer majorări salariale și acuză faptul că negocierile sunt blocate de luni întregi, potrivit Realitatea PLUS.

Greva a afectat serios circulația în oraș. Din cele 110 mijloace de transport ale societății Transurb, doar 34 au ieșit pe traseu, ceea ce a provocat întârzieri, aglomerație în stații și nemulțumiri în rândul călătorilor.

Șoferii cer salarii mai mari

Conflictul de muncă a pornit de la eșecul negocierilor salariale dintre Sindicatul Șoferilor Liberi și conducerea societății. Sindicaliștii cer ca salariile să fie majorate cel puțin cu rata inflației, începând din ianuarie 2027. De cealaltă parte, conducerea Transurb susține că nu are resursele financiare necesare pentru creșteri salariale. Printre variantele puse pe masă s-ar fi aflat reducerea personalului sau tăierea unor sporuri, însă sindicaliștii au respins aceste soluții.

Grevă generală, dacă negocierile nu sunt reluate

Sindicaliștii spun că sunt ignorați de câteva luni și avertizează că protestul de astăzi ar putea fi doar primul pas. Dacă negocierile nu vor fi reluate și nu se va ajunge la o soluție, aceștia amenință cu declanșarea unei greve generale după 20 iulie.

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