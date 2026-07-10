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Locale· 1 min citire
Transportul public din Galați, paralizat de greva șoferilor. Doar 34 de autobuze și tramvaie au ieșit pe traseu
Publicat10 iul. 2026, 14:48
SursăRealitatea PLUS
Transportul public din Galați a fost dat peste cap încă de la primele ore ale dimineții, după ce șoferii societății Transurb au declanșat o grevă de avertisment. Angajații cer majorări salariale și acuză faptul că negocierile sunt blocate de luni întregi, potrivit Realitatea PLUS.
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