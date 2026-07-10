O nouă tragedie feroviară la Mediaș, la câteva zile după moartea celor doi copii. Un bărbat a fost lovit mortal de tren

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 14:28

Mediașul este din nou scena unei tragedii feroviare, la doar câteva zile după accidentul în care doi copii și-au pierdut viața după ce au fost loviți de o locomotivă. De această dată, victima este un bărbat de 70 de ani, din municipiul Mediaș, care a fost lovit de un tren de marfă în zona gării.

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